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Зидан высказался о борьбе с «Атлетико» за чемпионство

02 Января 2021, 09:14,

Global Look Press

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о конкуренции с «Атлетико» в борьбе за чемпионский титул.

«Сейчас «матрасники» занимают первое место в Примере. Но не думаю, что чемпионская гонка будет проходить только между «Реалом» и «Атлетико». Я считаю, что кто-то из соперников сможет навязать борьбу.

Мое будущее? Ничего не знаю. Я просто наслаждаюсь каждый моментом», - приводит слова француза газета Marca.

В настоящий момент «Реал», набрав 33 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидирует «Атлетико» с 35 баллами, при этом у «матрасников» есть две игры в запасе.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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