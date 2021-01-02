«Барселона» и «Реал» обменялись поздравлениями с Новым годом

Мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» поздравили друг друга с Новым годом.

«Королевский» клуб разместил в своем «Твиттере» поздравление, написав: «Здравствуй, 2021-й год. С праздником». Пресс-служба «Барселоны» прокомментировала этот пост: «Лучшее пожелание на этот год, чтобы поклонники наших команд смогли снова прочувствовать футбол. С праздником!».

В ответ «Реал» написал следующее: «Всех с Новым годом! «Класико» определяют болельщики на трибунах. Надеемся, скоро это станет реально».

В текущем сезоне Примеры матчи проходят при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.