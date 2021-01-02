Нападающий «Барселоны» Лионель Месси восстановился от травмы.

Как сообщает Mundo Deportivo, последнюю тренировку аргентинец провёл в общей группе. Напомним, что Месси не был заявлен на матч с «Эйбаром» (1:1) из-за травмы лодыжки.

Завтра, 3 декабря, «Барселоне» предстоит сыграть на выезде против «Уэски», стартовый свиток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Месси сыграл восемнадцать матчей за каталонский клуб во всех турнирах, забил десять голов и отдал три голевые передачи. Контракт Лионеля с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года, аргентинец пока не определился со своим будущим.