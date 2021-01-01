Коутиньо будет прооперирован завтра

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала сообщение о травме полузащитника Филиппе Коутиньо, у которого было выявлено повреждение бокового мениска левого колена.

В заявлении каталонцев отмечается, что бразильский футболист будет прооперирован завтра, 2 декабря.

28-летний футболист сыграл четырнадцать матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал две голевые передачи. Контракт Коутиньо с каталонцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Барселона» набрала 25 очков в пятнадцати турах чемпионата Испании и расположилась на шестой строчке в турнирной таблице.