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Коутиньо будет прооперирован завтра

01 Января 2021, 21:28,

Global Look Press

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала сообщение о травме полузащитника Филиппе Коутиньо, у которого было выявлено повреждение бокового мениска левого колена.

В заявлении каталонцев отмечается, что бразильский футболист будет прооперирован завтра, 2 декабря.

28-летний футболист сыграл четырнадцать матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал две голевые передачи. Контракт Коутиньо с каталонцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Барселона» набрала 25 очков в пятнадцати турах чемпионата Испании и расположилась на шестой строчке в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Филиппе Коутиньо
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