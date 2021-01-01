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Гендиректор «Атлетико»: «Болельщики – двигатель футбола, мы работаем только для них»

01 Января 2021, 20:35,

Global Look Press

Гендиректор мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин высказался о важности болельщиков в футболе.

«Болельщики – это двигатель нашей деятельности, вся наша работа вращается вокруг них, мы работаем для болельщиков, только для болельщиков. Футбол – это страсть, именно её дают фанаты игре. Нашему спорту срочно нужно возвращение болельщиков на стадион. Я думаю, что февраль будет ключевым месяцем, чтобы понять, когда и в каком количестве зрители вернутся на арены. Надеюсь, что Рождество не сильно повлияет на здоровье людей. Вакцина и иммунитет населения – это наша надежда», - цитирует Марина As.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Мигель Анхель Хиль Марин
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