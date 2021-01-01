​Зидан хочет, чтобы Рамос и Модрич скорее продлили контракты

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил надежду на то, что Серхио Рамос, Лука Модрич и Лукас Васкес в обозримом будущем продлят контракты с клубом. Действующие соглашения этих троих футболистов рассчитаны до конца текущего сезона.

«Да, мы все хотим подписания контрактов с этими футболистами», - приводит слова Зидана портал Goal.com. «Мы хотим, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее. Это в интересах всех, поэтому, надеюсь, с ситуацией можно быстро разобраться».

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.