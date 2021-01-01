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​Зидан хочет, чтобы Рамос и Модрич скорее продлили контракты

01 Января 2021, 19:28,

Global Look Press

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил надежду на то, что Серхио Рамос, Лука Модрич и Лукас Васкес в обозримом будущем продлят контракты с клубом. Действующие соглашения этих троих футболистов рассчитаны до конца текущего сезона.

«Да, мы все хотим подписания контрактов с этими футболистами», - приводит слова Зидана портал Goal.com. «Мы хотим, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее. Это в интересах всех, поэтому, надеюсь, с ситуацией можно быстро разобраться».

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Серхио Рамос, Лука Модрич, Лукас Васкес
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