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«Реал» договорился с игроками о сокращении зарплаты

01 Января 2021, 17:32,

Global Look Press

Мадридский «Реал» договорился с футболистами о сокращении заработной платы на 10%. Об этом в первый день нового года на своих страницах сообщает Marca.

Отмечается, что сокращение зарплаты коснулось первых двух составов, академии и высшего руководства «сливочных».

Сокращение заработной платы вызвано влиянием пандемии коронавируса – доходы всех футбольных клубов оказались ниже прогнозируемого уровня.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Зинедина Зидана на два очка отстаёт от «Атлетико», проведя на два матча больше.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид
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