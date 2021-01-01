«Реал» договорился с игроками о сокращении зарплаты

Мадридский «Реал» договорился с футболистами о сокращении заработной платы на 10%. Об этом в первый день нового года на своих страницах сообщает Marca.

Отмечается, что сокращение зарплаты коснулось первых двух составов, академии и высшего руководства «сливочных».

Сокращение заработной платы вызвано влиянием пандемии коронавируса – доходы всех футбольных клубов оказались ниже прогнозируемого уровня.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Зинедина Зидана на два очка отстаёт от «Атлетико», проведя на два матча больше.