​Фонт: «Барселоне» не нужно готовиться к эре без Месси»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт высказался по поводу будущего клуба, затронув тему Лионеля Месси, чей контракт истекает в конце сезона.

«Барселоне» нужно готовиться к эре без Месси? Вовсе нет. На самом деле наша цель состоит в том, чтобы Лео продолжал возглавлять команду на поле, пока он хочет играть.

Если говорить о «Барселоне» после Месси, то лучший способ – уникальное поколение футболистов. Это не происходит изо дня в день. Были Хави, Иньеста, Пуйоль, Пике, Бускетс… Теперь нужно время.

Вот почему важно иметь проект и чётко понимать, как его реализовать», - приводит слова Фонта AS.