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​Фонт: «Барселоне» не нужно готовиться к эре без Месси»

01 Января 2021, 15:12,

Global Look Press

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт высказался по поводу будущего клуба, затронув тему Лионеля Месси, чей контракт истекает в конце сезона.

«Барселоне» нужно готовиться к эре без Месси? Вовсе нет. На самом деле наша цель состоит в том, чтобы Лео продолжал возглавлять команду на поле, пока он хочет играть.

Если говорить о «Барселоне» после Месси, то лучший способ – уникальное поколение футболистов. Это не происходит изо дня в день. Были Хави, Иньеста, Пуйоль, Пике, Бускетс… Теперь нужно время.

Вот почему важно иметь проект и чётко понимать, как его реализовать», - приводит слова Фонта AS.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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