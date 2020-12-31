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Лапорта: «Куман - великий футболист «Барселоны», он заслуживает доверия»

31 Декабря 2020, 13:41,

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Кандидат в президенты каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о работе голландского тренера Рональда Кумана.

«Куман - великий футболист «Барселоны», он заслуживает степени доверия. Она будет определяться результатами и игрой команды. Это закон футбола.

Хочу попросить Рональда проявить инициативу и направлять подопечных, ведь в футболе может случиться всякое», - приводит слова Лапорты газета Marca.

Куман занял пост главного тренера «сине-гранатовых» в августе 2020-го года. Под руководством голландца «Барселона» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Рональд Куман, Жоан Лапорта
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