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Кандидат в президенты «Барселоны»: «Я пессимистичен в отношении будущего Месси»

31 Декабря 2020, 12:49,

Global Look Press

Агусти Бенедито, который является кандидатом в президенты каталонской «Барселоны», поделился мнением о будущем аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Месси? Я пессимистичен в отношении будущего Лионеля. Мне бы хотелось, чтобы он заявил о том, что будет рад остаться в «Барселоне», однако он этого не говорит. Посмотрим, что будет дальше. Лучшим вариантом для Месси было бы остаться здесь», - приводит слова Бенедито издание Sport.es.

33-летний аргентинец защищает цвета «Барселоны» с 2003-го года. Действующий контракт между сторонами рассчитан до завершения сезона-2020/2021.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси, Агусти Бенедито
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Комментарии (1)
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0
Кар Карыч
31 Декабря 2020, 13:12

"Санта Мецци" в дверь стучится, скоро в ПСЖ умчится! Не х.р "блау-гранес" в туз целовать! Хе-хе...

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