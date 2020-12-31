Кандидат в президенты «Барселоны»: «Я пессимистичен в отношении будущего Месси»

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31 Декабря 2020, 12:49,
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Агусти Бенедито, который является кандидатом в президенты каталонской «Барселоны», поделился мнением о будущем аргентинского форварда Лионеля Месси.
«Месси? Я пессимистичен в отношении будущего Лионеля. Мне бы хотелось, чтобы он заявил о том, что будет рад остаться в «Барселоне», однако он этого не говорит. Посмотрим, что будет дальше. Лучшим вариантом для Месси было бы остаться здесь», - приводит слова Бенедито издание Sport.es.
33-летний аргентинец защищает цвета «Барселоны» с 2003-го года. Действующий контракт между сторонами рассчитан до завершения сезона-2020/2021.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Агусти Бенедито
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