Руссо обещает купить Холанна, если станет президентом «Барселоны»

Хосеп Мингелла, представитель кандидата в президенты каталонской «Барселоны» Эмили Руссо, рассказал о трансферных планах своего кандидата.

«Если Руссо станет президентом «Барселоны», мы подпишем Эрлинга Холанна. Я уже общался на эту тему с Мино Райолой. У нас есть план, который изменит нынешнюю ситуацию в клубе.

Мбаппе? Этот трансфер сложнее оформить, ведь его контракт с «ПСЖ» истекает в следующем году. Мы знаем проблему, но движемся в правильном направлении», - приводит слова Мингеллы издание AS.

Холанн перешел в дортмундскую «Боруссию» зимой 2019-го года. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2024-го года.