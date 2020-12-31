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Руссо обещает купить Холанна, если станет президентом «Барселоны»

31 Декабря 2020, 09:24,

Global Look Press

Хосеп Мингелла, представитель кандидата в президенты каталонской «Барселоны» Эмили Руссо, рассказал о трансферных планах своего кандидата.

«Если Руссо станет президентом «Барселоны», мы подпишем Эрлинга Холанна. Я уже общался на эту тему с Мино Райолой. У нас есть план, который изменит нынешнюю ситуацию в клубе.

Мбаппе? Этот трансфер сложнее оформить, ведь его контракт с «ПСЖ» истекает в следующем году. Мы знаем проблему, но движемся в правильном направлении», - приводит слова Мингеллы издание AS.

Холанн перешел в дортмундскую «Боруссию» зимой 2019-го года. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Эрлинг Холанн, Эмили Руссо
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