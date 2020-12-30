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«Барселона» не отдаст Пуча в аренду зимой

30 Декабря 2020, 21:30,

Global Look Press

Полузащитник Рики Пуч не покинет «Барселону» в ближайшее время.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», каталонцы не собираются отдавать Пуча в аренду в январе. «Барселона» активирует опцию, прописанную в контракте Пуча, и продлит соглашение до 2023 года. Испанский клуб не собирается отпускать своего воспитанника бесплатно.

21-летний испанец сыграл пять матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился. Пуч оценивается в двадцать миллионов евро.

В летнее трансферное окно каталонцы хотели отдать Рики в аренду, но он принял решение остаться в родном клубе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Рики Пуч
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