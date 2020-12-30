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​«Барселона»: Коутиньо повредил боковой мениск, нужна операция

30 Декабря 2020, 14:37,

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«Барселона» опубликовала официальное сообщение по поводу состояния полузащитника Филиппе Коутиньо, получившего травму в концовке вторничного матча чемпионата Испании против «Эйбара».

Клуб сообщил, что в результате обследования у Коутиньо была выявлена травма бокового мениска левого колена. В ближайшие дни бразилец перенесёт хирургическое вмешательство.

В этом сезоне Филиппе Коутиньо провёл за «Барселону» четырнадцать матчей. В них бразильский футболист записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров.

Напомним, «Барселона» не смогла обыграть «Эйбар» - ничья 1:1.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Филиппе Коутиньо
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