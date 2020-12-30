Коутиньо рискует пропустить четыре месяца

Атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо, выступающий за каталонскую «Барселону», может угодить в лазарет на длительный период времени из-за повреждения. Об этом информирует издание AS.

Как сообщает источник, 28-летний бразилец испытывает болезненные ощущения в мениске. В ближайшее время Филиппе пройдет медицинское обследование, по итогам которого будет определена степень серьезности травмы.

Если у Коутиньо будет выявлен разрыв, ему придет перенести операцию. Сроки восстановления после нее составят около четырех месяцев.

В текущем сезоне бразилец сыграл 12 матчей, забил два гола и отдал два ассиста.