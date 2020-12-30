Коутиньо рискует пропустить четыре месяца

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30 Декабря 2020, 10:57,
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Атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо, выступающий за каталонскую «Барселону», может угодить в лазарет на длительный период времени из-за повреждения. Об этом информирует издание AS.
Как сообщает источник, 28-летний бразилец испытывает болезненные ощущения в мениске. В ближайшее время Филиппе пройдет медицинское обследование, по итогам которого будет определена степень серьезности травмы.
Если у Коутиньо будет выявлен разрыв, ему придет перенести операцию. Сроки восстановления после нее составят около четырех месяцев.
В текущем сезоне бразилец сыграл 12 матчей, забил два гола и отдал два ассиста.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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была бы невелика потеря, если бы не было таких проблем с кадрами.