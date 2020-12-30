Фирпо: «У «Эйбара» был один момент, который они реализовали»

Защитник каталонской «Барселоны» Жуниор Фирпо прокомментировал ничейный результат в поединке 16-го тура чемпионата Испании против «Эйбара». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Барселона» создала множество моментов, но смогла забить лишь один гол. У «Эйбара» был единственный момент, который они реализовали. От такого очень нелегко оправиться. Впрочем, сезон достаточно долгий, мы можем все исправить. Будем стремиться побеждать в каждом матче», - приводит слова Фирпо газета Marca.

После этого поединка «Барселона» с 25 баллами занимает шестое место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующего «Атлетико» на восемь очков.