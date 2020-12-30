​Коутиньо мог повредить колено

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо во вторничном матче Ла Лиги против «Эйбара» вышел на замену в средине второго тайма, но не смог завершить игру до конца. На последних минутах бразилец получил повреждение, и каталонцы остались в меньшинстве, ведь замен у Рональда Кумана больше не было.

Давая интервью сразу после матча, Куман заявил, что Коутиньо имеет дискомфорт в левом колене. Бразильцу предстоит пройти обследование, чтобы определить степень серьёзности повреждения.

Напомним, «Барселона» и «Эйбар» не смогли выявить сильнейшего – встреча завершилась вничью со счётом 1:1.