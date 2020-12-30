​«Барселона» показала худший старт в Ла Лиге за 17 лет

Во вторник вечером «Барселона» снова огорчила своих болельщиков, не сумев обыграть в родных стенах «Эйбар» - встреча завершилась со счётом 1:1.

После пятнадцати туров «Барселона» имеет в своём активе только двадцать пять очков (семь побед, четыре ничьи, четыре поражения).

Как сообщает Goal.com, каталонцы впервые с 2003 года после пятнадцати туров имеют меньше побед, чем потерь очков (семь против восьми). В сезоне 2003/2004 под руководством Франка Райкарда «сине-гранатовые» в стартовых пятнадцати играх Ла Лиги отпраздновали пять побед. В итоге «Барселона» завершила чемпионат второй.