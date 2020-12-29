​Коутиньо получил повреждение в матче с «Эйбаром»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо получил повреждение во вторничном матче чемпионата Испании против «Эйбара». В концовке поединка бразильский футболист травмировался на ровном месте. Поскольку замен в распоряжении Рональда Кумана уже не было, последние секунды матча каталонцы доигрывали в меньшинстве.

«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар» на своём поле, сыграв вничью со счётом 1:1. С двадцатью пятью очками в активе команда Рональда Кумана на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Следующий матч «Барселона» проведёт 3-го января – против «Уэски».