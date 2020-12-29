​Коутиньо получил повреждение в матче с «Эйбаром»

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29 Декабря 2020, 23:29,
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо получил повреждение во вторничном матче чемпионата Испании против «Эйбара». В концовке поединка бразильский футболист травмировался на ровном месте. Поскольку замен в распоряжении Рональда Кумана уже не было, последние секунды матча каталонцы доигрывали в меньшинстве.
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар» на своём поле, сыграв вничью со счётом 1:1. С двадцатью пятью очками в активе команда Рональда Кумана на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги.
Следующий матч «Барселона» проведёт 3-го января – против «Уэски».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Филиппе Коутиньо
вот смеялись все над Бейлом и мадридом, который платил зарплату не вылезающему из лазарета игроку. а теперь у Барсы свои такие же "поциенты"- Дембеле, Коут, Умтити. с такими кадрами трофеев не жди.
Кроме Бэйла к РЕАЛУ добавился еще Азар.