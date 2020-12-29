Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Иско решил, где продолжит карьеру

29 Декабря 2020, 13:20,

Global Look Press

Полузащитник Иско, который не входит в планы главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, определился со своим будущим

Как сообщает издание AS, 28-летний хавбек принял решение продолжить карьеру в «Севилье». Этот переход может быть оформлен в летнее трансферное окно. «Королевский» клуб готов продать футболиста за 15-20 миллионов евро.

Действующее трудовое соглашение Иско с «галактикос» рассчитано до лета 2022-го года. Заработная плата игрока составляет семь миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в десяти матчах чемпионата Испании, отметившись голевой передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Севилья, Иско, Трансферы футбола - лето 2021
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