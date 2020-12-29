Лапорта: «Хочу, чтобы «Барселона» снова забила шесть голов «Реалу»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорт пообщался с представителями СМИ. В ходе беседы он заявил, что хотел бы снова увидеть разгромную победу «сине-гранатовых» над мадридским «Реалом».

Во времена правления Лапорты «Барселона» побеждала «галактикос» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 6:2.

«Мне хочется, чтобы «Барселона» снова забила шесть мячей в ворота «Реала», - передает слова Лапорты La Jungla.

Лапорта занимал пост президента каталонского гранда с 2003-го по 2010-й год и сейчас вновь баллотируется на эту должность. Выборы должны состояться в конце января 2021-го года.