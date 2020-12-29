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Сетьен готов вернуться в «Барселону»

29 Декабря 2020, 08:45,

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Экс-главный тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен ответил на вопрос о возможном возвращении в стан «сине-гранатовых».

«Я пережил траур после ухода из «Барселоны». Но такое случается во время тренерской работы. Это был невероятный опыт. Мы пережили непростой период, у нас не получалось делать то, что хотели изначально. С каждым днем все становилось только хуже.

Абсолютно не жалею об этом опыте. Если бы предложили, я бы вернулся в «Барселону», - приводит слова тренера газета Mаrca.

Напомним, что Сетьен был отправлен в отставку после разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Кике Сетьен
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