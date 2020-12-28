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Месси и Суарес планируют воссоединиться в клубе МЛС

28 Декабря 2020, 22:52,

Depositphotos

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес могут воссоединиться в будущем.

Как сообщил Хави Кампос на Catalunya Radi, аргентинец и уругваец планируют выступать вместе за «Интер Майами», но это произойдёт не раньше 2022 года.

Напомним, что контракт Месси с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона, он ещё не принял решение относительно своего будущего. В плсдежнем интервью Лионель отметил, что хотел бы попробовать свои силы в МЛС.

Что касается Суареса, то уругвайский нападающий перешёл в мадридский «Атлетико» в сентябре нынешнего года, заключив контракт с «матрасниками» на два сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лионель Месси, Луис Суарес, Интер Майами
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