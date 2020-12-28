Куман: «Педри – пример того, как нужно себя вести в столь юном возрасте»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман лестно отозвался об атакующем полузащитнике Педри.

«Педри – пример того, как нужно себя вести в столь юном возрасте. Мы стараемся помогать ему советами, но он из скромной семьи, Педри понимает, что ничего не дается просто так, он продолжает работать. У него прекрасное будущее, если он не будет сбавлять обороты», - цитирует Кумана As.

18-летний Педри принял участие в девятнадцати матчах «Барселоны» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Контракт испанского полузащитника с каталонцами рассчитан до 30 июня 2022 года.