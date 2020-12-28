Маскерано: «Хочу стать тренером»

Экс-игрок сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Хавьер Маскерано пообщался со СМИ.

«Я решил завершить карьеру после матча с «Архентинос», потому что я перестал жить футболом, каждый раз, когда мне приходилось выходить на поле, я испытывал странные ощущения. Я бы хотел уйти из футбола по-другому, но не всегда есть возможность выбирать.

Игра Месси за сборную Аргентины? Он всегда хотел играть за свою страну, в этом нет никаких проблем. Я не совсем понимаю, почему люди говорят, что Месси плохо обороняется, он комфортно чувствует себя в отборе.

Планы на будущее? Хочу попробовать себя в роли тренера», - цитирует Маскерано Libero.