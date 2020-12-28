Маскерано: «Хочу стать тренером»

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28 Декабря 2020, 21:11,
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Экс-игрок сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Хавьер Маскерано пообщался со СМИ.
«Я решил завершить карьеру после матча с «Архентинос», потому что я перестал жить футболом, каждый раз, когда мне приходилось выходить на поле, я испытывал странные ощущения. Я бы хотел уйти из футбола по-другому, но не всегда есть возможность выбирать.
Игра Месси за сборную Аргентины? Он всегда хотел играть за свою страну, в этом нет никаких проблем. Я не совсем понимаю, почему люди говорят, что Месси плохо обороняется, он комфортно чувствует себя в отборе.
Планы на будущее? Хочу попробовать себя в роли тренера», - цитирует Маскерано Libero.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
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