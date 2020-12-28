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​Куман: Приход Почеттино в «ПСЖ» не повлияет на будущее Месси

28 Декабря 2020, 17:42,

Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался по поводу будущего Лионеля Месси, чей действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона.

«Я не знаю, правда ли то, что Почеттино возглавит «ПСЖ». Когда Месси будет принимать решение по своему будущему, это не будет зависеть от тренера», - сказал Куман в понедельник на пресс-конференции.

«Последнее интервью Месси? Я не видел его вживую, но затем посмотрел. Я сохраняю спокойствие, потому что он сказал, что будет принимать решение о будущем в конце сезона. Посмотрим, что может случиться», - высказался голландский специалист.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Рональд Куман
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