​Месси: «Я выиграл бы суд у «Барселоны», но не хотел уходить так»

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28 Декабря 2020, 15:36,
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в интервью La Sexta заявил, что не хотел уходить из клуба через суд.
Напомним, летом Месси изъявлял желание сменить клубную прописку, но тогдашнее руководство каталонского клуба во главе с Хосепом Бартомеу отказалось идти футболисту навстречу. Как следствие, Месси остался ещё как минимум на сезон – до конца контракта.
«Говорил ли мне клуб, что я проиграю суд? Нет. Я знал, что если обращусь в суд, то выиграю. Мне это говорил не один, а множество юристов. Но я не хотел уходить из «Барселоны» таким образом», - высказался Месси.
В 18 матчах текущего сезона Лионель Месси забил за «Барселону» десять голов и отдал пять голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси
А вот Алекс 1972 с удовольствием проиграл бы Месси всё до нитки. И за долги отдался бы ему в рабство. А потом и просто отдался. Стал бы таким себе Борухом на минималках
Да какая разница) факт остается фактом, побежал с тонущего корабля)
Но как мне видится, сделать он это должен был гораздо раньше. Ещё года 3 назад.