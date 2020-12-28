​Месси объяснил, почему послал бюрофакс

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28 Декабря 2020, 14:56,
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси объяснил, почему летом он уведомил клуб о желании уйти посредством отправки бюрофакса. Тогда многие посчитали, что капитан «сине-гранатовых» поступил некрасиво.
«Если будет нужно, отправлю бюрофакс ещё раз. Это способ уведомить клуб официально. Можно сколько угодно говорить о своём желании уйти, но ничего для этого не делать. На протяжении шести месяцев я много раз говорил президенту, что хочу уйти, но ничего не происходило. Бюрофакс был способом официально показать серьёзность своих намерений», - сказал Месси в интервью La Sexta.
Напомним, в летнее трансферное окно Хосеп Бартомеу не отпустил Лионеля Месси в другой клуб.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси
Сегодня для полной тошноты гному надо исполнить арию Риголетто из оперы Верди. Успех будет сумасшедший. Хе-хе...
У сегоднячнего ОдмЫна "меси головного мозХа" )))
когда выходило большое интервью Роналду - ставили Роналду, потому что людям интересно. Выходит Месси - ставим Месси.
В чём проблема?
А причем тут Роналду? Ну было вью, да ради б-га, выкладывайте все целиком, кому интересно почитает. Зачем целое вью делить на 10 и выкладывать маленькими отрывками? Вся ветка сутра и так уже меси меси меси меси....Надоело уже. Это всетаки Еврофутбол.ру а не Евромеси.ру.
И касательно Роналду: Не являюсь поклоннимом таланта португала(любой тут подтвердит), но про него редакторы сайта особо не старались . Наобород, за годы на ЕФ вели антиРоналдовскую пропаганду, причем весьма не качественно и примитивно, сделав из него отрицательного персонажа. Или думаете забыли? Дурацкие статейки про него с голой аватаркой в труселях, статейки про бадра хари, мол тот ему предложение делал, статейку повторяли несколько раз, спецом! Спекулировали вертели липой как хотели. Забыли ?)) Роналду - как отрецательный персонаж на ЕФ, миф этот создали именно админы сайта! Типа меси хороший скромный, добрый, лЮчий , а нырялду - плакса, симулянтка и просто г-й! На ветках про Роналду писать гадости почему то можно всегда, пиши сколько влезит, а про Месси - то моментально стирают, то БАН ! ФАКТ!!! (Пробовал, эксперементировал много раз).
Кому то Месси нравится, кому то Роналду, кому то Погребняк, да ради Бога. Админы тоже люди и любители футбола со своими предпочтениями. Но только соблюдайте нейтралитет ,ато для редактора одного из лучших порталов как то непрофессионально!
И тут Остапа понесло...
Мы стараемся удалять все оскорбления, кроме нормального троллинга. иногда в потоке можно что-то упустить, потому что редакторам приходится читать каждое сообщение.
Плюс - человеческий фактор. У каждого человека, каждого редактора своё восприятие грани между допустимым и недопустимым.
Что касается новостных материалов, то мы ориентируемся на европейские СМИ, в основном, поэтому вряд ли можно говорить о какой-то предвзятой политике именно со стороны нас.
Проблема в том, что FF не нанял бы даже полы мыть Globe Soccer у себя в офисе... Они об это знают, вот и бесятся... Хе-хе....