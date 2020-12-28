​Месси объяснил, почему послал бюрофакс

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси объяснил, почему летом он уведомил клуб о желании уйти посредством отправки бюрофакса. Тогда многие посчитали, что капитан «сине-гранатовых» поступил некрасиво.

«Если будет нужно, отправлю бюрофакс ещё раз. Это способ уведомить клуб официально. Можно сколько угодно говорить о своём желании уйти, но ничего для этого не делать. На протяжении шести месяцев я много раз говорил президенту, что хочу уйти, но ничего не происходило. Бюрофакс был способом официально показать серьёзность своих намерений», - сказал Месси в интервью La Sexta.

Напомним, в летнее трансферное окно Хосеп Бартомеу не отпустил Лионеля Месси в другой клуб.