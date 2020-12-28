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​Месси отреагировал на слухи о том, что он назначает тренеров в «Барселоне»

28 Декабря 2020, 14:39,

Depositphotos

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в интервью La Sexta отреагировал на частые слухи о том, что все важные решения в клубе принимает он.

«Об этом говорят уже давно, причём не только по поводу «Барселоны», но и по поводу сборной Аргентины. Что я назначаю тренеров, что я выбираю состав, что на поле выходят только мои друзья…

Меня беспокоит, что такое пишут. Люди впитывают это, веря всему, что появляется в газетах и на телевидении. Многие верят, что я действительно определяю состав, тренеров, предоставляю контракты. Правда в том, что всё это очень далеко от реальности», - высказался Месси.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (2)
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Alex1972
28 Декабря 2020, 15:02

Пусть верят... Лучше назначать тренеров и состав на матч, чем видеть средние пальцы вокруг, когда ты уходишь в подтрибунное... Пеналду знает... Хе-хе...

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