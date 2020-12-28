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Месси рассказал, что ему нужна помощь психолога

28 Декабря 2020, 14:23,

Depositphotos

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в интервью La Sexta рассказал о том, что ему нужна помощь психолога.

«Обращался ли я к психологу? Я должен был пойти, но не пошёл. Я знаю, что мне это нужно, но мне трудно сделать этот шаг.

Люди много раз настаивали, чтобы я съездил к психологу. Антонелла [жена] тоже мне об этом говорила. Я такой человек, который держит всё в себе, я не делюсь этим с остальными. Общение с психологом пошло бы мне на пользу», - высказался Месси.

Напомним, что действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (2)
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0
Артур Измаилов
28 Декабря 2020, 14:33

Сегодня день карликафилии ?
Что еще рассказал это дно? К примеру, что жрал утром на завтрЫк ?

0
Alex1972
28 Декабря 2020, 14:33

Неймар и Мбаппе в Париже тебя вылечат... Хе-хе..

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