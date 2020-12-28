Месси заявил, что не видит себя тренером

Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси высказался о своем будущем после завершения игровой карьеры.

«Не вижу себя тренером. Возможно, я мог бы стать спортивным директором, чтобы подписывать игроков, которые будут нужны команде. Посмотрим, что будет дальше», - приводит слова аргентинского футболиста издание La Sexta.

Лионель играет за «сине-гранатовых» с 2003-го года. Действующий трудовой договор Месси с каталонцами рассчитан до лета следующего года.

В текущем сезоне чемпионата Испании форвард сыграл 14 поединков, отметившись семью голами и одной результативной передачей.