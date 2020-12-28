Месси рассказал, как относится к Гризманну

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28 Декабря 2020, 10:58,
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Главная звезда каталонской «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своих отношениях с французским нападающим Антуаном Гризманном.
«У меня хорошие отношения с Антуаном. У нас не возникало проблем. Я никогда не говорил, что не хочу его трансфера в «Барселону». Это все выдумали журналисты», - приводит слова аргентинского футболиста издание La Sexta.
Гризманн перешел в каталонский гранд из мадридского «Атлетико» летом 2019-го года. Стороны заключили долгосрочный контракт, рассчитанный на пять лет.
В нынешнем розыгрыше Примеры 29-летний француз провел 13 матчей, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Антуан Гризманн
Оправдывается перед всеми, покерфейс ....
Как барин к холопу.