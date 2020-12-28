Месси: «Никогда не перейду в «Реал» или «Атлетико»

Аргентинский нападающий Лионель Месси ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в «Атлетико» или «Реале».

«Я никогда не перейду в «Атлетико» или «Реал». Это исключено. Что касается «Барселоны», то не могу сейчас дать ответ. Все прояснится в конце сезона», - приводит слова 33-летнего форварда издание La Sexta.

Действующее трудовое соглашение Месси с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2021-го года. Ранее сообщалось, что Лионель может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании аргентинец провел 14 поединков, записав на свой счет семь забитых мячей и одну результативную передачу.