Диего Коста может продолжить карьеру в Китае или Бразилии

|
28 Декабря 2020, 10:17,
|
|
Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста покинет испанский клуб в зимнее трансферное окно, об этом рапортует журналист Фабрицио Романо в своем «Твиттере».
Согласно информации инсайдера, 32-летний испанский бомбардир имеет вариант продолжения карьеры в чемпионатах Китая и Бразилии. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2021-го года.
Напомним, что Диего защищает цвета «матрасников» с 2018-го года.
В нынешнем сезоне испанского чемпионата нападающий провел семь поединков, записав на свой счет два забитых мяча (один - с пенальти).
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Диего Коста, Трансферы футбола - зима 2021