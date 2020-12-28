Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Диего Коста может продолжить карьеру в Китае или Бразилии

28 Декабря 2020, 10:17,

Global Look Press

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста покинет испанский клуб в зимнее трансферное окно, об этом рапортует журналист Фабрицио Романо в своем «Твиттере».

Согласно информации инсайдера, 32-летний испанский бомбардир имеет вариант продолжения карьеры в чемпионатах Китая и Бразилии. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2021-го года.

Напомним, что Диего защищает цвета «матрасников» с 2018-го года.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата нападающий провел семь поединков, записав на свой счет два забитых мяча (один - с пенальти).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Диего Коста, Трансферы футбола - зима 2021
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