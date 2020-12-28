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Месси ответил на вопрос о своей смерти

28 Декабря 2020, 08:41,

Global Look Press

Форвард национальной сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионель Месси ответил на вопрос о своей смерти.

«Думал ли я когда-то о своей смерти? Нет, я не задумываюсь о таком, не хочу размышлять на эту тему.

Смерть Марадоны? Об этом мне сообщил мой отец, когда я находился дома. Многие не могли поверить в случившееся, и я в том числе. Это казалось настоящим безумием», - приводятся слова 33-летнего футболиста в «Твиттере» BarсaTimes.

Месси защищает цвета каталонского коллектива с 2003-го года. Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до завершения нынешнего сезона.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси
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