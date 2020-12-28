Месси: «Трансфер Суареса в «Атлетико» - безумие со стороны «Барселоны»

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси ответил на вопрос журналистов об уходе уругвайца Луиса Суареса в мадридский «Атлетико».

«Произошедшее с Суаресом - это настоящее безумие со стороны «Барселоны». Луис покинул клуб бесплатно. Теперь он успешно играет за нашего прямого конкурента. Это просто невероятно», - приводит слова аргентинского форварда издание La Sexta.

Напомним, что Суарес защищал цвета «Барселоны» с 2014-го по 2020-й год.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании уругваец провел десять поединков, отметившись семью голами и одной результативной передачей.