Месси: «Хотел бы поиграть в США»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси назвал страну, в которой хотел бы продолжить карьеру.

«Я бы хотел поиграть в США, посмотреть на жизнь в этой стране. Но в конечном итоге я хочу вернуться в «Барселону», не знаю в каком статусе. Я не хочу заглядывать слишком далеко, просто хочу посмотреть, как закончится сезон.

Переход в один из мадридских клубов? Нет, этого не случится.

Чем займусь после карьеры? Понятия не имею, но буду делать что-то в футболе. Не вижу себя тренером, возможно, стану спортивным директором. Посмотрим», - цитирует Месси As.

Контракт аргентинского форварда с «Барселоной» рассчитан до конца сезона.