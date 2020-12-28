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Месси: «Хотел бы поиграть в США»

28 Декабря 2020, 00:48,

Depositphotos

Форвард «Барселоны» Лионель Месси назвал страну, в которой хотел бы продолжить карьеру.

«Я бы хотел поиграть в США, посмотреть на жизнь в этой стране. Но в конечном итоге я хочу вернуться в «Барселону», не знаю в каком статусе. Я не хочу заглядывать слишком далеко, просто хочу посмотреть, как закончится сезон.

Переход в один из мадридских клубов? Нет, этого не случится.

Чем займусь после карьеры? Понятия не имею, но буду делать что-то в футболе. Не вижу себя тренером, возможно, стану спортивным директором. Посмотрим», - цитирует Месси As.

Контракт аргентинского форварда с «Барселоной» рассчитан до конца сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси
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