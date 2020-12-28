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Месси рассказал, когда примет решение о своем будущем

28 Декабря 2020, 00:34,

Global Look Press

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, когда примет решение о своем будущем.

«Давайте подождём и посмотрим, что будет происходить с «Барселоной». Я приму решение летом. Я не планирую общаться с другими клубами зимой. Это будет противоречить тому, что я говорю. Мой план – сделать для клуба всё, что в моих силах на данный момент.

Возвращение Неймара? Клуб переживает тяжёлый финансовый период, поэтому будет сложно приобрести Неймара», - цитирует Месси As.

Напомним, что контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до конца нынешнего сезона. Аргентинец имеет право вести переговоры с другими клубами уже с января.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси, Неймар
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