Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, когда примет решение о своем будущем.

«Давайте подождём и посмотрим, что будет происходить с «Барселоной». Я приму решение летом. Я не планирую общаться с другими клубами зимой. Это будет противоречить тому, что я говорю. Мой план – сделать для клуба всё, что в моих силах на данный момент.

Возвращение Неймара? Клуб переживает тяжёлый финансовый период, поэтому будет сложно приобрести Неймара», - цитирует Месси As.

Напомним, что контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до конца нынешнего сезона. Аргентинец имеет право вести переговоры с другими клубами уже с января.