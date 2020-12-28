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Месси: «Семья хотела остаться в Барселоне, но я чувствовал, что пора уйти»

28 Декабря 2020, 00:19,

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о желании покинуть клуб прошлым летом.

«Меня беспокоило, что многие начали сомневаться в моей любви к этому клубу. Я чувствовал, что закончился цикл, пришло время покинуть клуб, который многое дал мне. Я хотел выигрывать титулы и сражаться за Лигу чемпионов, чувствовал, что пришло время для перемен. Затем президент начал вбрасывать информацию, которая сформировала бы негативное мнение обо мне.

Мне было непросто сказать, что я хочу уйти из клуба и уехать из этого города. Семья хотела остаться здесь, это их дом, но я искренне чувствовал, что пора уйти. Уход Суареса никак не влиял на мое решение, но я чувствовал, что в клубе творится безумие, учитывая то, как с ним попрощались», - цитирует Месси As.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси
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