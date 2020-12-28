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Месси: «Благополучию футболистов уделяется не так много внимания после пандемии»

28 Декабря 2020, 00:12,

Depositphotos

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался об игре на пустых стадионах.

«Это просто ужасно. Ты чувствуешь прохладу, дискомфорт, всё как-то по-другому… Возможно, что это связано со странными решениями, которые принимают арбитры, потому что без фанатов нет никакого преимущества.

Два матча в неделю после пандемии? Я понимаю, что организациям и лигам нужно придерживаться телевизионных соглашений, но чувствую, что благополучию игроков уделяется не так много внимания», - цитирует Месси As.

Месси сыграл четырнадцать матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил семь голов и отдал три голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лионель Месси
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