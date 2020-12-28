Месси: «Благополучию футболистов уделяется не так много внимания после пандемии»

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28 Декабря 2020, 00:12,
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался об игре на пустых стадионах.
«Это просто ужасно. Ты чувствуешь прохладу, дискомфорт, всё как-то по-другому… Возможно, что это связано со странными решениями, которые принимают арбитры, потому что без фанатов нет никакого преимущества.
Два матча в неделю после пандемии? Я понимаю, что организациям и лигам нужно придерживаться телевизионных соглашений, но чувствую, что благополучию игроков уделяется не так много внимания», - цитирует Месси As.
Месси сыграл четырнадцать матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил семь голов и отдал три голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
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