Иско может уйти из «Реала» из-за конфликта с Рамосом

Хавбек мадридского «Реала» Иско всё ближе и ближе к уходу из клуба.

Как сообщает Diario Gol, капитан «Реала» Серхио Рамос неоднократно выражал недовольство игрой Иско, в результате чего отношения между футболистами испортились. Отмечается, что на стороне защитника «сливочных» находятся еще несколько игроков клуба. Таким образом, вероятность ухода Иско в зимнее трансферное окно сильно возросла.

28-летний Иско принял участие в одиннадцати матчах «Реала» в нынешнем сезоне и отдал одну голевую передачу. Контракт испанца с клубом действует до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в двадцать миллионов евро.