Милитао может уйти из «Реала»

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27 Декабря 2020, 22:25,
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Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
Как сообщает defensacentral, бразильский футболист недоволен своим положением в мадридском клубе. Он уже уведомил руководство, что уйдёт из «Реала» в том случае, если «сливочные» подпишут контракт с защитником «Баварии» Давидом Алабой. Милитао переживает, что недостаток игровой практики в «Реале» скажется на его вызове в сборную Бразилии. Эдер не хотел бы пропускать Кубок Америки, который состоится летом 2021 года.
22-летний Милитао сыграл лишь три матча за «Реал» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Трансферы футбола - зима 2021, Эдер Милитао
ну и хорошо, если уйдет, он мне с самого начала не понравился! Ничего выдающегося с точки зрения игры в обороне в нем нет, вдобавок он грубый защитник, так что когда я его видел в играх, чаще недоумевал, зачем Реал его купил......С легкостью на выход!!!