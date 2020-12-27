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Милитао может уйти из «Реала»

27 Декабря 2020, 22:25,

Global Look Press

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает defensacentral, бразильский футболист недоволен своим положением в мадридском клубе. Он уже уведомил руководство, что уйдёт из «Реала» в том случае, если «сливочные» подпишут контракт с защитником «Баварии» Давидом Алабой. Милитао переживает, что недостаток игровой практики в «Реале» скажется на его вызове в сборную Бразилии. Эдер не хотел бы пропускать Кубок Америки, который состоится летом 2021 года.

22-летний Милитао сыграл лишь три матча за «Реал» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Трансферы футбола - зима 2021, Эдер Милитао
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Комментарии (1)
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NOBODY
27 Декабря 2020, 22:45

ну и хорошо, если уйдет, он мне с самого начала не понравился! Ничего выдающегося с точки зрения игры в обороне в нем нет, вдобавок он грубый защитник, так что когда я его видел в играх, чаще недоумевал, зачем Реал его купил......С легкостью на выход!!!

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