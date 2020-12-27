Милитао может уйти из «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает defensacentral, бразильский футболист недоволен своим положением в мадридском клубе. Он уже уведомил руководство, что уйдёт из «Реала» в том случае, если «сливочные» подпишут контракт с защитником «Баварии» Давидом Алабой. Милитао переживает, что недостаток игровой практики в «Реале» скажется на его вызове в сборную Бразилии. Эдер не хотел бы пропускать Кубок Америки, который состоится летом 2021 года.

22-летний Милитао сыграл лишь три матча за «Реал» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.