Пике: «Будет тяжело смотреть на уход Месси из «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Херард Пике высказался о возможном уходе из клуба нападающего Лионеля Месси.

«Будет тяжело смотреть на то, как Месси уходит из «Барселоны». Мы надеемся, что он останется, но принимать решение ему», - цитирует Пике Sky Sports.

Напомним, что Месси хотел уйти из «Барселоны» ещё летом, но руководство решило не отпускать аргентинского футболиста, тем самым спровоцировав конфликт со своим лидером.

Контракт 33-летнего нападающего с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, он находится в системе каталонцев уже двадцать лет.

После четырнадцати туров «сине-гранатовые» занимают пятое место в чемпионате Испании.