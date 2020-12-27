Пике: «Будет тяжело смотреть на уход Месси из «Барселоны»

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27 Декабря 2020, 20:39,
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Защитник «Барселоны» Херард Пике высказался о возможном уходе из клуба нападающего Лионеля Месси.
«Будет тяжело смотреть на то, как Месси уходит из «Барселоны». Мы надеемся, что он останется, но принимать решение ему», - цитирует Пике Sky Sports.
Напомним, что Месси хотел уйти из «Барселоны» ещё летом, но руководство решило не отпускать аргентинского футболиста, тем самым спровоцировав конфликт со своим лидером.
Контракт 33-летнего нападающего с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, он находится в системе каталонцев уже двадцать лет.
После четырнадцати туров «сине-гранатовые» занимают пятое место в чемпионате Испании.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Херард Пике
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