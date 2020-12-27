Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Черышев поделился планами на 2021 год

27 Декабря 2020, 20:26,

Instagram

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился планами на 2021 год.

«Надо по ступенькам идти вперед. Самое главное, чтобы «Валенсия» и сборная России всегда старались побеждать. Ну и чтобы было крепкое здоровье у меня и моей семьи», - сказал Черышев в прямом эфире в «Инстаграме».

30-летний Черышев сыграл девять матчей за «Валенсию» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одной голевой передачей. Контракт Дениса с «Валенсией» действует до 30 июня 2022 года.

Отметим, что в составе сборной России, которой предстоит сыграть на чемпионате Европы летом 2021 года, Черышев провёл тридцать матчей и забил двенадцать голов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Денис Черышев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола