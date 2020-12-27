Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился планами на 2021 год.

«Надо по ступенькам идти вперед. Самое главное, чтобы «Валенсия» и сборная России всегда старались побеждать. Ну и чтобы было крепкое здоровье у меня и моей семьи», - сказал Черышев в прямом эфире в «Инстаграме».

30-летний Черышев сыграл девять матчей за «Валенсию» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одной голевой передачей. Контракт Дениса с «Валенсией» действует до 30 июня 2022 года.

Отметим, что в составе сборной России, которой предстоит сыграть на чемпионате Европы летом 2021 года, Черышев провёл тридцать матчей и забил двенадцать голов.