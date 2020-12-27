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Стала известна причина, по которой Месси пропустит матч с «Эйбаром»

27 Декабря 2020, 18:31,

Depositphotos

Стала известна причина, по которой нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч с «Эйбаром».

Как сообщает пресс-служба «каталонцев», аргентинцу предстоит пройти восстановление после повреждения правой лодыжки. Ожидается, что Месси вернётся в основную группу после матча с «Эйбаром», который состоится во вторник, 29 декабря.

33-летний лидер «сине-гранатовых» сыграл восемнадцать матчей за клуб в нынешнем сезоне, забил десять голов и отдал пять голевых передач. Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до конца нынешнего сезона. Лионель неоднократно заявлял, что хотел покинуть Каталонию ещё летом, но испанский клуб не отпустил своего лидера.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси
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