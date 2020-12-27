Боатенг: «Сейчас мало кто любит футбол, он стал бизнесом»

Полузащитник «Монцы» Кевин-Принс Боатенг считает, что современное поколение относится к футболу как к бизнесу.

«Сейчас мало кто любит футбол. Спорт стал просто бизнесом: ты можешь провести хороший сезон и заработать пять миллионов евро. Это грустно. Когда я начинал, то даже не думал о деньгах. Я понимаю, что большие деньги могут сломать человека. В детстве у меня был пустой холодильник, а в 18 лет я играл перед шестьюдесятью тысячами человек. В какой-то момент я потерял любовь к футболу, но вернул её, когда перешёл в «Сассуоло» в 2018», - цитирует Боатенга Corriere.

Боатенг играет за «Монцу», выступающую во втором по силе итальянском дивизионе, с сентября.