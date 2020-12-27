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​«Реал» может перехватить Пепе у «Зенита»

27 Декабря 2020, 13:43,

Global Look Press

Нападающий «Гремио» Пепе находится в сфере интересов «Реала». Предложение мадридского клуба по трансферу 23-летнего бразильца может составить 20 миллионов евро, сообщает в Twitter журналист Андре Эрнан.

Ранее с Пепе связывали российский «Зенит». Авторитетный портал transfermarkt оценивает форварда в 9 миллионов евро.

Добавим, что Пепе провёл шесть матчей за молодёжную сборную Бразилии и забил в них три гола. Что касается текущего сезона, то в рамках бразильской Серии А Пепе провёл двадцать один матч, забил восемь голов и отдал четыре результативных паса партнёрам.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Реал Мадрид, Гремио, Пепе, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (1)
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0
NOBODY
27 Декабря 2020, 14:27

я думал португальского Пепе хотят вернуть ))))))

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