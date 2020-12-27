​Президент УЕФА раскритиковал Флорентино Переса

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал президента «Реала» Флорентино Переса за увлечённость идеей создания Суперлиги с участием богатейших клубов Европы.

«Флорентино Перес мечтает о Суперлиге последние тридцать лет. Два основных кандидата на пост президента «Барселоны» публично выступают против Суперлиги, как «Бавария», «Ювентус» и английские клубы. Переса интересует только сегодня, может быть, завтра, но он не думает о долгосрочной перспективе. В любом случае формат останется прежним до 2024 года. Более того, телеправа уже проданы», - высказался Чеферин в интервью для 24.ur.