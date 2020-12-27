Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Президент УЕФА раскритиковал Флорентино Переса

27 Декабря 2020, 12:36,

УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал президента «Реала» Флорентино Переса за увлечённость идеей создания Суперлиги с участием богатейших клубов Европы.

«Флорентино Перес мечтает о Суперлиге последние тридцать лет. Два основных кандидата на пост президента «Барселоны» публично выступают против Суперлиги, как «Бавария», «Ювентус» и английские клубы. Переса интересует только сегодня, может быть, завтра, но он не думает о долгосрочной перспективе. В любом случае формат останется прежним до 2024 года. Более того, телеправа уже проданы», - высказался Чеферин в интервью для 24.ur.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Флорентино Перес, Александер Чеферин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола