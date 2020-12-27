​«Барселона» хочет продать Коутиньо, но предложений нет

«Барселона» рассчитывает расстаться с Филиппе Коутиньо. Причин сразу несколько – финансовая ситуация в клубе и неубедительные выступления бразильца.

Временный президент каталонцев Карлес Тускетс связался с техническим директором и инициировал зимнюю продажу Коутиньо. Проблема заключается в том, что у «сине-гранатовых» нет ни одного конкретного предложения по футболисту, сообщает El Confidencial.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 28-летнего Филиппе Коутиньо в 60 миллионов евро. В сезоне 2020/2021 бразильский футболист в тринадцати матчах за «Барселону» забил три гола и отдал два голевых паса.