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​«Барселона» хочет продать Коутиньо, но предложений нет

27 Декабря 2020, 11:44,

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«Барселона» рассчитывает расстаться с Филиппе Коутиньо. Причин сразу несколько – финансовая ситуация в клубе и неубедительные выступления бразильца.

Временный президент каталонцев Карлес Тускетс связался с техническим директором и инициировал зимнюю продажу Коутиньо. Проблема заключается в том, что у «сине-гранатовых» нет ни одного конкретного предложения по футболисту, сообщает El Confidencial.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 28-летнего Филиппе Коутиньо в 60 миллионов евро. В сезоне 2020/2021 бразильский футболист в тринадцати матчах за «Барселону» забил три гола и отдал два голевых паса.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Филиппе Коутиньо, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (1)
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ARTUR
27 Декабря 2020, 12:23

Не его это клуб... Хотя нужно сказать что и в Баварии он был на заменах , переоценили его , либо он себя

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