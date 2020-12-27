​«Реал» хочет переманить Фодена из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден находится в сфере интересов «Реала». Как сообщает The Mirror, мадридский клуб надеется воспользоваться тем фактом, что Фоден получает меньше игрового времени в манкунианском клубе, чем он хочет.

Если брать пять последних матчей «Манчестер Сити» в Премьер-лиге, то в трёх из них Фоден на поле не выходил, просидев все девяносто минут в запасе. В двух других играх Фил провёл на поле 77 минут (76+1).

Авторитетный портал transfermarkt оценивает двадцатилетнего Фила Фодена, являющегося воспитанником «Манчестер Сити», в 60 миллионов евро.