​«Реал» хочет переманить Фодена из «Манчестер Сити»

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27 Декабря 2020, 10:46,
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден находится в сфере интересов «Реала». Как сообщает The Mirror, мадридский клуб надеется воспользоваться тем фактом, что Фоден получает меньше игрового времени в манкунианском клубе, чем он хочет.
Если брать пять последних матчей «Манчестер Сити» в Премьер-лиге, то в трёх из них Фоден на поле не выходил, просидев все девяносто минут в запасе. В двух других играх Фил провёл на поле 77 минут (76+1).
Авторитетный портал transfermarkt оценивает двадцатилетнего Фила Фодена, являющегося воспитанником «Манчестер Сити», в 60 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Манчестер Сити, Фил Фоден