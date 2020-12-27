​Месси: «Иногда хочу побыть неизвестным»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о том, что иногда ему хочется побыть неизвестным.

«Мне повезло пройти этот путь, я счастлив любви со стороны фанатов. Но иногда мне хочется побыть неизвестным, чтобы покойно сходить в магазин, кинотеатр или ресторан. Особенно мне этого хочется, когда я нахожусь рядом со своими детьми», - сказал Месси в интервью La Sexta.

В текущем сезоне 2020/2021 Лионель Месси провёл за «Барселону» восемнадцать матчей в различных соревнованиях. Аргентинец записал на свой счёт десять голов и пять результативных передач на партнёров.